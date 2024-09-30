Армия Израиля сообщила о новом ударе по школе в Газе

Израильские ВВС нанесли удар по зданию одной из школ в секторе Газа, в котором, по данным военных, находились участники вооруженных формирований радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

По ее информации, точечный авиаудар был нанесен на основании разведданных, указывавших на то, что в здании оборудован штаб радикалов из ХАМАС.

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"Командно-контрольный центр, который был размещен внутри комплекса, прежде служившего школой "Абу Джафар Мансур", использовался террористами для планирования и осуществления террористических атак против сил Армии обороны Израиля и Государства Израиль", - говорится в заявлении.

В армии заверили, что перед нанесением удара были приняты дополнительные меры для снижения риска причинения вреда местному мирному населению, включая использование высокоточных боеприпасов и дополнительный сбор разведывательных сведений.