Мобилизация: последние новости на сегодня 29 сентября 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 29 сентября 2024, в материале «Рамблера».

Ленобласть направит в зону СВО партию автомобилей

Ленинградская область выделит на нужды специальной военной операции партию автомобилей, находящихся на балансе региона, сообщает ivbg.ru.

Посодействует в предоставлении помощи Комитет по управлению государственным имуществом. Всего в зону спецоперации направят восемь автомобилей.

Один получит мотострелковый полк, еще семь поступят в воинские подразделения Ленинградского военного округа, принимающих участие в СВО.

В Госдуме объяснили, какая информация о службе доступна семьям бойцов СВО

Данные о боевых заданиях закрыты для семей участников спецоперации, сообщает news.ru со ссылкой на заявление первого заместителя председателя Комитета Госдумы по обороне Алексея Журавлева.

По его словам, воинская часть не скрывается, но вся остальная информация — участки фронта, где российские военнослужащие выполняют боевые задания, относится к закрытым данным. Он напомнил, что есть понятие «служебная тайна» в Федеральном законе «Об обороне».

Как отметил депутат, сведения, составляющие служебную тайну в области обороны, являются информацией ограниченного доступа и не подлежат разглашению.

Цивилева проинспектировала новый центр реабилитации участников СВО под Кировом

В Кировской области открыли центр медицинской реабилитации для участников специальной военной операции и их родственников, сообщает телеканал «Звезда».

Медучреждение проводит реабилитацию пациентов с нарушениями функций периферической и центральной нервной системы. В центре также можно пройти на санаторно-курортное лечение.

Кроме того, в здании размещены залы лечебной физкультуры, физиолечения, медицинского массажа, тренажерный зал и комнаты психологической разгрузки.