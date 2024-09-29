Ми-28НМ уничтожил живую силу и бронетехнику ВСУ в курском приграничье

Вертолёт армейской авиации Ми-28НМ уничтожил живую силу и бронетехнику ВСУ в приграничном районе Курской области.

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Об этом сообщили в Минобороны России.

«Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника», — заявили в ведомстве.

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Отмечается, что личный состав и бронированная техника ВСУ были успешно уничтожены.

Ранее бойцы группировки «Центр» захватили бронетранспортёр MaxxPro ВСУ под Авдеевкой.

Также ВС России нанесли групповой удар ракетами «Кинжал» по аэродромам ВСУ.