Вертолёт Ми-28НМ уничтожил живую силу и бронетехнику ВСУ в курском приграничье
Вертолёт армейской авиации Ми-28НМ уничтожил живую силу и бронетехнику ВСУ в приграничном районе Курской области.
Об этом сообщили в Минобороны России.
«Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника», — заявили в ведомстве.
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Отмечается, что личный состав и бронированная техника ВСУ были успешно уничтожены.
Ранее бойцы группировки «Центр» захватили бронетранспортёр MaxxPro ВСУ под Авдеевкой.
Также ВС России нанесли групповой удар ракетами «Кинжал» по аэродромам ВСУ.