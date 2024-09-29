Названо число бомб, сброшенных Израилем для убийства генсека "Хезболлы"

Израильская авиация сбросила более 80 бомб за несколько минут в Ливане для убийства генсека ливанского движения «Хезболлах» Хасана Насруллы, сообщает РИА Новости со ссылкой на New York Times.

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На видео с вылетами самолетов для нанесения ударов в Ливане в день убийства Насруллы издание насчитала минимум 15 противобункерных бомб BLU-109.

В результате атаки на южный пригород Бейрута Израиль разрушил как минимум четыре многоквартирных здания высотой от семи этажей.

Ранее движение «Хезболлах» подтвердило гибель своего генерального секретаря Хасана Насруллы в результате авиаудара.