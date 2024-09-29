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ЦАХАЛ связал убийство Насруллы с создаваемым им "огромным арсеналом" вооружений

Израильские власти приняли решение убить генерального секретаря ливанского шиитского движения "Хезболлах" Хасана Насруллу из-за того, что тот якобы создавал "огромный арсенал" вооружений с целью уничтожения Израиля. С таким утверждением официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Питер Лернер.

ЦАХАЛ назвал причину убийства Насруллы
© ТАСС
"Он создавал огромный арсенал вооружений <…> для войны с Израилем", - приводит телеканал CNN слова Лернера, который добавил, что запасы вооружений "Хезболлах" должны были составлять 200 тыс. ракет и беспилотников.

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Представитель ЦАХАЛ также отметил, что Израиль с 2006 года собирал обширные разведданные для того, чтобы лучше изучить "Хезболлах".

28 сентября Армия обороны Израиля сообщила, что Насрулла был ликвидирован в ходе атаки авиации, которой подвергся южный пригород Бейрута. Удар был нанесен 27 сентября в момент совещания руководства "Хезболлах". Движение подтвердило смерть своего лидера и пообещало продолжать противостояние с Израилем.

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