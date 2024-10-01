Армия Израиля объявила о начале наземной операции на юге Ливана

Армия Израиля заявила, что её войска начали ограниченные наземные рейды против целей «Хезболлы» в приграничной зоне на юге Ливана. Информация об этом появилась в Telegram-канале ЦАХАЛ.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин

«В соответствии с решением политического эшелона несколько часов назад ЦАХАЛ начал ограниченные, локализованные и целевые наземные рейды на основе точной разведывательной информации против... объектов и инфраструктуры «Хезболлы» на юге Ливана», — говорится в сообщении.

Махмуд Камати: "Хезболла" атакует Израиль в случае наземного вторжения в Ливан

Отмечается, что цели расположены в деревнях, близких к границе, и представляют «угрозу» израильским общинам на севере Израиля.

Ранее в Ynet писали, что власти Израиля одобрили «следующий этап» операции в Ливане.

Также Израиль призвал жителей Бейрута покинуть несколько зданий перед ударом.