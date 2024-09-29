Военнослужащие России, освобождавшие от военных Вооруженных сил Украины населенный пункт Новогродовка в ДНР, показали себя как профессионалы, были строгими, но добродушными, помогали с эвакуацией местных мирных жителей, сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из эвакуированных жителей Новогродовки.

Он отметил добродушное отношение российских военных к мирным жителям при освобождении этого города. По его словам, военнослужащие РФ помогали мирным, в частности с эвакуацией.

8 сентября в Минобороны заявили, что город Новогродовка в Покровском районе ДНР освобожден в результате активных действий подразделений группировки войск «Центр».