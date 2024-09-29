Главным условием для прекращения конфликта вокруг Украины является принятие западными странами и Киевом нейтрального статуса страны и отказ от намерений вступить в Североатлантический альянс, сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта Александра Меркуриса.

По его словам, «Украина проиграет войну, а Россия ее выиграет», а президент «Зеленский и нынешнее правительство в Киеве, а также, любое другое возможное правительство Украины, неспособны положить конец конфликту на основе переговоров».

По мнению эксперта, подобное соглашение может быть крайне полезно для стабилизации обстановки в Европе.