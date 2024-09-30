В Генштабе пояснили, как будут отправлять повестки этой осенью

Основанием для призыва на срочную военную службу этой осенью будут являться бумажные повестки, заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.

«Оповещение граждан о явке на мероприятия, связанными с призывом на военную службу, будет осуществляться повестками в бумажном виде. Они будут доводится как лично призывникам под расписку, так и заказными письмами», - сказал замначальника на брифинге, посвященном началу осеннего призыва.

Особенностью осеннего призыва будет возможность обжалования призывниками в досудебном порядке решений призывных комиссий. Подать жалобу можно на портале «Госуслуги».

Осенний призыв пройдет с 1 октября по 31 декабря.