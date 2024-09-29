В КНДР раскрыли, в чем опасность помощи США Киеву

Заместитель заведующего отделом Центрального Комитета правящей в КНДР Трудовой партии Кореи Ким Ё Чен заявила, что военная помощь США Киеву представляет собой грубую ошибку, которая толкает мир к ядерной катастрофе.

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«Решительно осуждаю намеренные попытки США к обострению ситуации, которые поставкой Украине разных вооружений на астрономические суммы намереваются… подвергнуть всю Европу ужасным бедствиям ядерной войны», — передаёт её слова ЦТАК.

Ранее МИД КНДР назвал кризис на Украине результатом антироссийской политики Запада.

Также глава МИД КНДР Цой Сон Хи выразила уверенность, что Россия победит в спецоперации.