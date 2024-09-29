В КНДР раскрыли, в чем опасность помощи США Киеву

В КНДР назвали помощь США Киеву грубой ошибкой, толкающей мир к ядерной катастрофе
Заместитель заведующего отделом Центрального Комитета правящей в КНДР Трудовой партии Кореи Ким Ё Чен заявила, что военная помощь США Киеву представляет собой грубую ошибку, которая толкает мир к ядерной катастрофе.
«Решительно осуждаю намеренные попытки США к обострению ситуации, которые поставкой Украине разных вооружений на астрономические суммы намереваются… подвергнуть всю Европу ужасным бедствиям ядерной войны», — передаёт её слова ЦТАК.
Ранее МИД КНДР назвал кризис на Украине результатом антироссийской политики Запада.
Также глава МИД КНДР Цой Сон Хи выразила уверенность, что Россия победит в спецоперации.