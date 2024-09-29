Американская база в Сирии подверглась обстрелу

Военная база США возле газового месторождения Конико в сирийской провинции Дейр-эз-Зор (северо-восток страны) подверглась обстрелу. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источник.

По его данным, по базе были выпущены ракеты и беспилотники. Источник также сообщил о прямых попаданиях. Других подробностей пока не приводится.

В последний раз данная база подвергалась обстрелу 29 августа. Тогда снаряды не поразили сам военный объект, военнослужащие США не пострадали.