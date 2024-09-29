Кондратьев: на Кубани подавленный БПЛА врезался в дерево и взорвался

Подавленный силами РЭБ беспилотник врезался в дерево и взорвался в селе Шабельском Щербиновского района Краснодарского края, заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

По его словам, от взрывной волны у стоящего поблизости дома выбило окна и двери, осколками повредило автомобиль.

«Пострадавших в результате происшествия, к счастью, нет. На месте работают сотрудники правоохранительных органов и специальных служб, администрации района», — написал губернатор в Telegram-канале.

Ранее БПЛА самолётного типа был уничтожен в Брянской области.

Также при атаке дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области пострадали три человека.