Кондратьев: на Кубани подавленный БПЛА врезался в дерево и взорвался
Подавленный силами РЭБ беспилотник врезался в дерево и взорвался в селе Шабельском Щербиновского района Краснодарского края, заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
По его словам, от взрывной волны у стоящего поблизости дома выбило окна и двери, осколками повредило автомобиль.
«Пострадавших в результате происшествия, к счастью, нет. На месте работают сотрудники правоохранительных органов и специальных служб, администрации района», — написал губернатор в Telegram-канале.
Ранее БПЛА самолётного типа был уничтожен в Брянской области.
Также при атаке дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области пострадали три человека.