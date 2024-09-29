Офицер СБУ оценил российскую систему ПВО

Российская система противовоздушной обороны является очень мощной, она создает проблемы для переданных ВСУ истребителей F-16. Об этом в эфире YouTube-канала "ПолитЭксперт" заявил полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков.

"Система ПВО Российской Федерации … одна из самых лучших в мире. И С-300, и С-350, С-400, С-500 - действительно контролируют часть воздушного пространства над Украиной", - сказал он.

По этой причине, добавил Стариков, F-16 приходится летать на низкой высоте, что, в свою очередь, снижает их эффективность.

Ранее отставной офицер заявлял, что продолжающееся продвижение российских подразделений грозит ВСУ неизбежным разгромом, а также перечислял четыре направления, на которых это наиболее заметно.