Лавров отреагировал на возможную продажу Турцией комплексов С-400

Турция не имеет права перепродавать зенитные ракетные комплексы С-400 без согласия России. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 79-й сессии Генассамблеи ООН.

«В контрактах по продаже вооружений есть графа о сертификате конечного пользования… И необходимо согласие страны, которая эти вооружения продала, для того чтобы что-то с этой продукцией сделать», — процитировал ТАСС главу МИД.

Сергей Лавров также подчеркнул, что наличие сертификата конечного пользования является обязательной частью контракта о продаже вооружений.

Как ранее сообщало URA.RU, Турция заявила о желании отказаться от С-400 ради американских истребителей F-35. Об этом рассказали турецкие журналисты.