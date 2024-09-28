СМИ узнали дальнейшие планы Израиля в Ливане

Израиль приступил к подготовке ограниченной наземной операции в Ливане. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на источник в администрации США.

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«Израиль готовится к проведению весьма ограниченного наземного вторжения в Ливан», — указывается в материале телеканала.

23 сентября Генштаб израильской армии (ЦАХАЛ) присвоил начавшейся в Ливане наступательной операции название «Стрелы севера».

27 сентября пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что военнослужащие страны нанесли авиационный удар по главному штабу шиитского движения «Хезболла» в столице Ливана. По его словам, объект находился под жилыми домами в центральной части района Дахия.

В Иране пригрозили уничтожением Израиля из-за убийства Насраллы

28 сентября, стало известно, что лидер «Хезболлы» Хасан Насралла был ликвидирован в результате авиаудара, нанесенного истребителем военно-воздушных сил Израиля по подземному штабу организации. Позднее Армия обороны Израиля показала кадры вылета истребителей F-15 на операцию по ликвидации лидера движения «Хезболла».