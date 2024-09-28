Хуситы заявили об ударе по аэропорту Бен-Гурион

Хуситы утверждают, что нанесли удар по аэропорту Бен-Гурион во время возвращения премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом заявил представитель мятежников.

«Нанесен удар по аэропорту Бен-Гурион во время возвращения Нетаньяху», — передает представитель. Сообщение появилось в telegram-канале.

Хуситы заявили о массированном ракетном ударе по трем эсминцам ВМС США

Ранее в йеменском движении заявили, что хуситы атаковали корабли США в Красном море. Уточнялось, что они ударили баллистическими ракетами по трем американским эсминцам.