Украинская разведка заявила об убийстве полковника ВС РФ в Подмосковье

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны (МО) Украины заявило об убийстве полковника Вооруженных сил (ВС) России Алексея Коломейцева. Об этом сообщает украинское издание «Страна» в Telegram и ряд других СМИ.

Уточняется, что Коломейцев является руководителем 924-го государственного центра беспилотной авиации Министерства обороны России. Его якобы устранили в Подмосковье. RTVI в своем Telegram-канале уточняет, что речь идет о Коломне.

По данным украинской разведки, Коломейцев готовил российских специалистов по использованию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Российская сторона пока никак не прокомментировала данную информацию.