Украинская разведка заявила об убийстве полковника ВС РФ в Подмосковье

Украинская разведка заявила об убийстве полковника Российской армии
Главное управление разведки (ГУР) Минобороны (МО) Украины заявило об убийстве полковника Вооруженных сил (ВС) России Алексея Коломейцева. Об этом сообщает украинское издание «Страна» в Telegram и ряд других СМИ.
Уточняется, что Коломейцев является руководителем 924-го государственного центра беспилотной авиации Министерства обороны России. Его якобы устранили в Подмосковье. RTVI в своем Telegram-канале уточняет, что речь идет о Коломне.
По данным украинской разведки, Коломейцев готовил российских специалистов по использованию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Российская сторона пока никак не прокомментировала данную информацию.