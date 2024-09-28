В Иране пригрозили уничтожением Израиля из-за убийства Насраллы

Убийство лидера ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы приведет к «уничтожению сионистского режима». Об этом заявил первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф, передает ТАСС.

«Несправедливо пролитая кровь мучеников на пути сопротивления, особенно Хасана Насраллы, генерального секретаря «Хезболлы» в Ливане, приведёт к разрушению сионистского режима», — заявил Мохаммад Реза Ареф.

Он добавил, что мир должен «объединиться против сионистского режима» и власти Ирана «решительно поддерживают сопротивление».

Перед этим президент Ирана Масуд Пезешкиан выступил с заявлением по поводу убийства Насраллы, сказав, что оно «только еще больше усилит сопротивление».

Он добавил, что международное сообщество не забудет, что приказ об этой «террористической атаке» был отдан Нетаньяху из Нью-Йорка. По словам иранского президента, США не могут отрицать соучастие в убийстве Насраллы.

Аналитики отмечают, что напряженность растет, ближневосточный регион готовится к потенциальной эскалации полномасштабной войны.

В пятницу израильские ВВС нанесли удар по штабу «Хезболлы», который, по данным ЦАХАЛа, находился под землей под жилым домом в южном пригороде Бейрута. Министерство здравоохранения Ливана сообщило о 6 погибших и 91 раненом в результате атаки.

В субботу ЦАХАЛ заявил о гибели Насраллы, это подтвердили представители движения.