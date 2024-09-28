Алаудинов пошутил над сообщениями о своем попадании в плен

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов пошутил над сообщениями о своем якобы попадании в плен. Он уточнил, что был не в курсе ситуации.

«Тут оказывается в интернете меня сегодня взяли в плен, я не в курсе этого просто», — заявил Алаудинов видео, опубликованном в его telegram-канале.

Он также выразил свое отношение к распространяемым слухам, по его мнению, отвечать на них не нужно.

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Алаудинов сравнил себя со львом, который спокойно наблюдает за тем, как лают собаки. Он также подчеркнул, что он относится к тем, кто не обращает внимания на пустые разговоры.