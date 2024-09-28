ЦАХАЛ: силы ПВО перехватили выпущенную из Йемена ракету

Расчеты ПВО Армии обороны Израиля перехватили ракету, выпущенную из Йемена, пишет пресс-служба ЦАХАЛ в Telegram-канале.

В ведомстве пояснили, что в 17.41 мск в центральной части Израиля прозвучали сирены в после запуска ракеты из Йемена в сторону страны.

В 17:49 мск ракета, запущенная из Йемена, была перехвачена системой ПВО Армии обороны Израиля за пределами израильской территории.

Ранее в ЦАХАЛ сообщили о ликвидации главы ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы.

Власти Ирана, Турции, ряда региональных движений раскритиковали Израиль за этот шаг, пообещали, что он не останется без последствий.