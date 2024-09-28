Израильские ВВС нанесли новый удар по Бейруту
Истребители израильских ВВС нанесли новую серию ракетных ударов по южным пригородам Бейрута, где находятся объекты ливанского шиитского движения «Хезболла». Об этом пишет ТАСС.
Журналисты пояснили, что налет начался в тот момент, когда ливанское правительство проводило экстренное заседание, посвященное последствиям израильских атак на Бейрут 27 и 28 сентября.
После ударов в кварталах Эль-Лейлаки и Эль-Мрейджи прозвучали мощные взрывы, в небо поднялись густые столбы дыма.
Звуки взрывов были слышны даже в центральной части ливанской столицы. К месту ЧП направились пожарные машины и кареты скорой помощи.
Армия Израиля заявила о ликвидации лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы
В ЦАХАЛ отметили, что летчики нанесли удар в том же районе, где ранее был ликвидирован лидер «Хезболлы» Хасан Насрулла.
В ведомстве подчеркнули, что обсуждается большое количество вариантов дальнейших действий. Все они направлены на то, чтобы Израиль мог достичь поставленных целей на этом направлении.