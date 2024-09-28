Военные летчики Израиля сбросили на подземный штаб ливанского движения «Хезболла» 80 тонн бомб, что позволило им уничтожить объект и ликвидировать лидера движения Хасана Насраллу, пишет Ynet.

По данным портала, в атаке участвовали F-15I из 69-й эскадрильи ВВС Израиля. Они сбросили на бункер 80 штук бомб. Вес каждой составлял 1 тонну.

Ранее в Израиле сообщили, что Насралла занимал чрезмерно непримиримую позицию по отношению к стране, категорически не желал смягчить ее, прекратить противостояние.

В связи с этим было принято решение о его ликвидации. Израильская разведка передала точные сведения о местонахождении штаба, авиация нанесла удар.