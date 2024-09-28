Иран может отправить свои войска в Ливан

Официальные представители Ирана рассматривают возможность направления в Ливан своих войск в течение ближайших дней, передает NBC News. Информация появилась на фоне убийства лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы в результате авиаудара ЦАХАЛ по Бейруту.

"Мы можем направить вооруженные силы в Ливан, чтобы сражаться против Израиля, как мы это сделали в 1981 году", - указал аетолла Мохаммед Хасан Ахтари, заместитель иранского министра иностранных дел.

Как уточнил политик, ВС исламской республики могут разместить на Голанских высотах.

Хаменеи пригрозил Израилю наказанием за гибель «Хезболлы»

Ранее духовный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Израилю придется пожалеть о своих атаках в регионе. При этом он назвал государство, осуществившее удар по Ливану, озлобленным и бессовестным врагом.