$92.71+0.31103.47+0.28
Почта

СМИ: генерал-майор КСИР Аббас Нилфорушан погиб при ударе по Ливану

Заместитель по оперативным вопросам командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал-майор Аббас Нилфорушан погиб в результате нанесенного накануне удара по Бейруту. Об этом сообщило агентство Mehr, не приведя никаких подробностей.

Генерал КСИР погиб при ударе по Ливану
© globallookpress.com

Ранее Армия обороны Израиля официально подтвердила, что генсек шиитского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла был убит в пятницу в результате атаки израильских ВВС на Бейрут.

Авиаудар был нанесен накануне в момент проведения совещания руководства "Хезболлах", на котором мог присутствовать Насрулла. Как утверждает телеканал Al Hadath со ссылкой на израильские источники, при атаке на штаб шиитской организации применялись мощные авиабомбы для поражения бункеров. Обрушилось не менее шести зданий, стоящих поблизости от места, на которое был совершен воздушный рейд. По предварительным данным, есть жертвы и десятки пострадавших.

Военные новости
Хасан Насрулла
Хезболла
ЦАХАЛ
Горячая новость
Бейрут
Ливан
Иран, Исламская Республика
Дубай