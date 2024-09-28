В Минобороны РФ сообщили об ударе «Кинжалом» по аэродромам ВСУ

Российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности с применением гиперзвуковой аэробаллистической ракеты «Кинжал» по аэродромной инфраструктуре ВСУ, пишет пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

В ведомстве подчеркнули, что цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.

Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска поразили скопления живой силы и военной техники противника в 131 районе.

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Расчеты ПВО сбили четыре реактивных снаряда HIMARS производства США и 43 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

В общей сложности, в период с 22 февраля по 28 сентября 2024 года были уничтожены 646 самолетов и 283 вертолета, резюмировали в Минобороны.