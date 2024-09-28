Главный штурман Тихоокеанского флота скончался во время марафона

Главный штурман Тихоокеанского флота, капитан 1-го ранга Евгений Витюнев скончался во время марафона «Мосты Владивостока», пишет «КоммерсантЪ».

© Baza

Инцидент произошел на спуске с улицы Окатовой в сторону «Радиоприбора», на пятом километре от старта. Это один из сложнейших участков марафона, поскольку перед Окатовой идет затяжной подъем. Многие бегуны, проходя его, сбавляют темп и переходят на шаг.

Витюнев почувствовал себя плохо во время гонки и сошел с дистанции. Ему срочно потребовалась медицинская помощь. Медики прибыли своевременно, но спасти его уже не смогли.

Факт смерти 41-летнего военного подтвердили в Министерстве здравоохранения Приморья. В ведомстве уточнили, что все участники забега перед стартом получали допуск по медицинским показателям.

Глава ЗАТО Фокино Александр Баранов выразил соболезнования в связи с гибелью Витюнева. Он написал в своем личном блоге, что знал Евгения с детства и был свидетелем его успехов.

«Мы потеряли не просто талантливого офицера, но и человека с большим сердцем, преданного своему делу. Евгений Витютнев был профессионалом своего дела», — отметил Баранов.

Восьмой международный марафон «Мосты Владивостока» собрал 4,5 тыс. спортсменов. Участники бежали дистанции 5 км, 10 км, 21,1 км и 42,2 км, дети и паралимпийцы преодолевали один километр. Также прошла командная эстафета на дистанции 42,2 км.