Главный штурман Тихоокеанского флота скончался во время марафона «Мосты Владивостока». Об этом в субботу, 28 сентября, сообщает Baza.

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Капитан 1-го ранга Евгений Витюнев почувствовал себя плохо во время гонки 28 сентября и сошел с дистанции. Ему срочно потребовалась медицинская помощь. Однако Витюнев скончался в возрасте 41 года.

Факт смерти подтвердили в Министерстве здравоохранения Приморья, но причина пока не установлена. Перед стартом участники марафона прошли медицинский осмотр. По данным СМИ, трагедия произошла на пятом километре, недалеко от старта. На пути есть длинный подъем, один из самых сложных участков марафона. Многие там не выдержали и просто перешли.

Глава ЗАТО Фокино Александр Баранов выразил соболезнования в связи с гибелью Витюнева. Он написал в своей социальной сети, что лично знал Евгения с детства и был свидетелем его успехов. Будучи школьником, Евгений жил в Фокино и посещал военно-патриотический клуб «Макаровец», передает Telegram-канал.

— Мы потеряли не просто талантливого офицера, но и человека с большим сердцем, преданного своему делу. Евгений Витютнев был профессионалом своего дела, — заявил Баранов.

Ранее труп женщины обнаружили на стадионе школы №34 в подмосковном Подольске. Женщина скончалась приблизительно в шесть часов утра до начала занятий в учебном заведении.