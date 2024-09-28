Стала известна новая тактика ударов ВСУ по Энергодару

Украинские военные начали использовать тактику групповых налетов ударных беспилотников по Энергодару. Об этом сообщил глава администрации города Эдуард Сеновоз.

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По словам политика, за один раз с интервалом в несколько минут могут прилететь сразу пять беспилотников.

— Тактика таких ударов сейчас связана с тем, что, как правило, запускаются коптеры с разницей 10-15 минут, — заявил Сеновоз.

По его словам, такие удары наносятся последовательно, пишет РИА Новости.

27 сентября стало известно, что женщина и ребенок были ранены в поселке Дубовое Белгородской области при детонации дрона ВСУ в квартире многоэтажки. Мать получила порезы лица, ей была оказана помощь на месте, но от госпитализации она отказалась.

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25 сентября Беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал жилой дом в городе — спутнике Запорожской АЭС — Энергодаре. В результате инцидента начался пожар. Пострадавших в результате произошедшего нет.

В этот же день сообщалось, что Министерство обороны РФ сообщило, что российские средства противовоздушной обороны за ночь сбили два украинских беспилотника над территориями Белгородской и Курской областей.