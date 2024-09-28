Стала известна новая тактика ударов ВСУ по Энергодару
Украинские военные начали использовать тактику групповых налетов ударных беспилотников по Энергодару. Об этом сообщил глава администрации города Эдуард Сеновоз.
По словам политика, за один раз с интервалом в несколько минут могут прилететь сразу пять беспилотников.
— Тактика таких ударов сейчас связана с тем, что, как правило, запускаются коптеры с разницей 10-15 минут, — заявил Сеновоз.
По его словам, такие удары наносятся последовательно, пишет РИА Новости.
27 сентября стало известно, что женщина и ребенок были ранены в поселке Дубовое Белгородской области при детонации дрона ВСУ в квартире многоэтажки. Мать получила порезы лица, ей была оказана помощь на месте, но от госпитализации она отказалась.
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25 сентября Беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал жилой дом в городе — спутнике Запорожской АЭС — Энергодаре. В результате инцидента начался пожар. Пострадавших в результате произошедшего нет.
В этот же день сообщалось, что Министерство обороны РФ сообщило, что российские средства противовоздушной обороны за ночь сбили два украинских беспилотника над территориями Белгородской и Курской областей.