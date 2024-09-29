$92.71+0.31103.47+0.28
Почта

ЗАЭС: ВСУ уничтожили трансформатор подстанции в Энергодаре

Вооруженные силы Украины (ВСУ) прямым попаданием артиллерии уничтожили трансформатор подстанции «Радуга» в Энергодаре Запорожской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Запорожской АЭС.

ВСУ уничтожили трансформатор подстанции в Энергодаре
© РИА Новости
«Прямым попаданием артиллерии ВСУ уничтожен трансформатор подстанции «Радуга». Пострадавших нет», — сказано в сообщении.

На опубликованном видео видны клубы черного дыма.

В сообщении отмечается, что удар направлен на дестабилизацию обстановки в городе-спутнике Запорожской АЭС. Под угрозой объекты жизнеобеспечения Энергодара, добавили там.

ВС РФ нанесли удар по зданию СБУ с офицерами НАТО

Ситуация с энергоснабжением в Энергодаре находится под контролем, на месте работают пожарные расчеты.

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отмечал, что глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в будущем, возможно, получит доказательства атак на Запорожскую АЭС со стороны Украины.

Военные новости
Рафаэль Гросси
Михаил Ульянов
МАГАТЭ
Энергодар
Вена
Украина