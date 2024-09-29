ВСУ уничтожили трансформатор подстанции в Энергодаре

Вооруженные силы Украины (ВСУ) прямым попаданием артиллерии уничтожили трансформатор подстанции «Радуга» в Энергодаре Запорожской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Запорожской АЭС.

«Прямым попаданием артиллерии ВСУ уничтожен трансформатор подстанции «Радуга». Пострадавших нет», — сказано в сообщении.

На опубликованном видео видны клубы черного дыма.

В сообщении отмечается, что удар направлен на дестабилизацию обстановки в городе-спутнике Запорожской АЭС. Под угрозой объекты жизнеобеспечения Энергодара, добавили там.

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Ситуация с энергоснабжением в Энергодаре находится под контролем, на месте работают пожарные расчеты.

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отмечал, что глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в будущем, возможно, получит доказательства атак на Запорожскую АЭС со стороны Украины.