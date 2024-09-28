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В ЦАХАЛ раскрыли подробности о расправе над лидером «Хезболлы»

Самолеты ВВС Израиля ударили по центральному штабу ливанского шиитского движения «Хезболла», что привело к смерти генерального секретаря движения Хасана Насраллы. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем официальном заявлении, передает РИА Новости.

В ЦАХАЛ раскрыли подробности о расправе над лидером «Хезболлы»
© Lenta.ru

В ЦАХАЛ подчеркнули, что действовали по точной разведывательной информации. Атака произошла, когда высшее руководство «Хезболлы» было в штаб-квартире, которая находится под жилым домом в одном из районов Бейрута.

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Ранее сообщалось, что смерть Насраллы, командующего южным фронтом «Хезболлы» Али Карки и других командиров движения произошла 27 сентября. ЦАХАЛ заявил, что атака произошла из-за отказа «Хезболлы» прекратить удары по территории еврейского государства.

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