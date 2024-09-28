Силовики сообщили о блокировании ВСУ под Угледаром

Украинские войска в Угледаре блокированы, сообщили ТАСС в силовых структурах.

"Город блокирован, единственная грунтовая дорога, по которой они [ВСУ] пытаются выходить, [находится] под полным огневым контролем. Клещи вокруг города сжимаются все сильнее", - отметили в силовых структурах.

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Там добавили, что ВСУ на этом участке фронта несут большие потери и массово сдаются в плен.