Единственная дорога снабжения ВСУ у Часова Яра уже находится под огневым контролем РФ

Единственный путь снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Часовом Яре находится под огневым контролем российских войск. Об этом ТАСС рассказал замначальника информационно-аналитического центра "Мелодия" 88-й РДБр "Эспаньола" Евгений Рассказов с позывным Топаз.

"В принципе, противнику сейчас отрезается логистика, потому что у них с этим проблемы, они активно жалуются в закрытых чатах, в социальных сетях на то, что у них единственная логистическая дорога для снабжения, и эта дорога под нашим огневым контролем. Но мы также прорабатываем скрытые пути логистики", - сказал Топаз.

Он уточнил, что в "Эспаньоле" постоянно работает разведцентр и аналитический центр. Благодаря их взаимодействию получается добывать актуальную информацию о маневрах и укреплениях противника. Кроме того, постоянно происходит поиск альтернативных путей логистики, которыми могут пользоваться ВСУ. Они оперативно ликвидируются.