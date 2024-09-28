Сальдо: ВСУ выбили с самых больших островов в дельте Днепра

Вооруженные силы Украины (ВСУ) оттеснили с самых больших островов в дельте Днепра. Об этом в субботу, 28 сентября, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

— Враг оттеснен на острова и выбит с самых больших из них. Сейчас противнику не до создания плацдармов на левом берегу, — сообщил он.

По словам Сальдо, мелкие группы украинских бойцов предпринимают попытки высадок в дельте Днепра, несмотря на снижение активности ВСУ на херсонском направлении, передает РИА Новости.

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Ранее губернатор Херсонской области выразил мнение, что освобождение Херсона станет предпосылкой освобождения Николаева и Одессы. Он напомнил, что у города такая судьба и история повторяется снова. Губернатор добавил, что «в Великую Отечественную войну тоже освобождали Херсон сначала».

На правом берегу ВСУ проводят классические оборонительные мероприятия, однако говорить о строительстве мощных фортификаций не приходится, сообщил Сальдо.

7 сентября Сальдо заявил, что украинские солдаты идут на нечеловеческие действия, направляя дроны на мирных жителей и гражданские машины в Херсонской области.