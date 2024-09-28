ВСУ потеряли от действий группировки «Юг» до 740 бойцов и склады боеприпасов

Подразделения ВСУ потеряли за сутки в ходе действий группировки войск «Юг» до 740 военных и девять полевых складов боеприпасов. Об этом, как информирует ТАСС, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

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По его словам, также были поражены 12 автомобилей противника, станция РЭБ «Анклав-Н».

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В ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град» ВСУ и RAK-SA-12, 152-мм орудие Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30 и два 105-мм M119.

Ранее в Минобороны России заявили, что силы ПВО за неделю сбили 20 управляемых авиабомб HAMMER.

Также ВС России за прошедшие сутки освободили Мариновку в ДНР.