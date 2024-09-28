Бойцы группировки «Центр» захватили бронетранспортёр MaxxPro ВСУ под Авдеевкой
Военнослужащие группировки войск «Центр» с боем эвакуировали трофейный бронетранспортёр International MaxxPro ВСУ с Авдеевского направления. Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, эвакуация иностранной машины проходила в два этапа.
Марочко: ВС РФ за сутки совершили более 20 контратак ВСУ под Купянском
Сначала проводилась инженерная разведка района эвакуации для обеспечения безопасности личного состава и используемой техники.
На втором этапе группа эвакуации обнаружила противника, который пытался эвакуировать свою технику, но в ходе непродолжительного боя военнослужащие группировки отбили противника и провели эвакуацию бронемашины.
Также сообщалось, что ВСУ потеряли от действий группировки «Юг» до 740 бойцов и девять складов боеприпасов.
Кроме того, ВС России за прошедшие сутки освободили Мариновку в ДНР.