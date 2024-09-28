Бойцы группировки «Центр» захватили бронетранспортер MaxxPro ВСУ под Авдеевкой

Военнослужащие группировки войск «Центр» с боем эвакуировали трофейный бронетранспортёр International MaxxPro ВСУ с Авдеевского направления. Об этом сообщили в Минобороны России.

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По данным ведомства, эвакуация иностранной машины проходила в два этапа.

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Сначала проводилась инженерная разведка района эвакуации для обеспечения безопасности личного состава и используемой техники.

На втором этапе группа эвакуации обнаружила противника, который пытался эвакуировать свою технику, но в ходе непродолжительного боя военнослужащие группировки отбили противника и провели эвакуацию бронемашины.

Также сообщалось, что ВСУ потеряли от действий группировки «Юг» до 740 бойцов и девять складов боеприпасов.

Кроме того, ВС России за прошедшие сутки освободили Мариновку в ДНР.