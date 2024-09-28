Израиль пообещал не дать «Хезболле» получать оружие в аэропорту Бейрута

Израильская авиация не даст «Хезболле» получать оружие через аэропорт Бейрута, самолеты ведут патрулирование участка. Такое обещание дал пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари во время брифинга.

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По его словам, Израилю известно о поставках оружия в Ливан из Ирана. Он отметил, что самолеты военно-воздушных сил (ВВС) страны патрулируют периметр аэропорта в Бейруте.

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«Заранее заявляем – мы не позволим враждебным самолетам с оружием приземляться в гражданском аэропорту Бейрута. Это гражданский аэропорт для гражданского использования, и его необходимо сохранить в таком виде», — подчеркнул Хагари.

Ранее Хагари сообщил, что израильская армия нанесла массированный удар по главному военному штабу «Хезболлы» в Бейруте. По его словам, штаб-квартира движения была намеренно построена под жилыми зданиями столицы Ливана.