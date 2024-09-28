Директор Украинского института политики Руслан Бортник заявил, что некоторые бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) не получают оружие более двух лет. Его слова приводит РИА Новости.

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«У Украины есть 14 невооруженных бригад, одна из них находится в таком состоянии с момента формирования в 2022 году», — заявил политолог.

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По его словам, если правительство США не предоставит Киеву того, что необходимо президенту Украины Владимиру Зеленскому для продолжения конфликта, то к декабрю линия фронта может сдвинуться в Днепропетровскую область.

«Чтобы этого не случилось, ВСУ нужно не только разрешение на использование дальнобойных ракет, но и новые поставки оружия», — заключил эксперт.

Ранее Бортник заявил, что ошибки Зеленского привели к потере двухпартийной поддержки. Эксперт отметил, что первая часть поездки в США «завершилась кризисом отношений» из-за посещения Зеленским оружейного завода в Пенсильвании. Республиканцы расценили это как поддержку вице-президента и кандидата в президенты Камалы Харрис.