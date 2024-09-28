Американская компания изготовит ракеты для Финляндии, Польши и Японии

Компания Lockheed Martin получила контракт на $3,2 млрд на ракеты «воздух — земля» и противокорабельные ракеты для Японии, Голландии, Финляндии и Польши.

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«Этот контракт включает в себя поставки Японии, Нидерландам, Финляндии и Польше», — говорится на сайте Пентагона.

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Ранее поступала информация, что Lockheed Martin испытает в 2025 году новую ракету морского базирования.

Кроме того, Raytheon получил контракт почти на $1,2 млрд на поставку ракет AMRAAM.