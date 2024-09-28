Алаудинов рассказал о продвижении на километр в Курской области

На участке у деревни Нижняя Паровая в Курской области отряд «Каштан» спецназа «Ахмат» продвинулся на 1 км, уничтожив занимавшего участок противника, заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов.

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Он рассказал, что «Каштан» продвинулся в сторону леса, где находились силы ВСУ. Уничтожив их, отряд закрепился на участке вместе с полком 1427.

Глава "Ахмата" Алаудинов рассказал, как они выжигают ВСУ на Курском направлении

«Считаю, что это хороший результат, потому что там противник вроде бы сидел очень уверенно», — отметил Алаудинов.

Он также упомянул неудачную попытку ВСУ «заскочить» на опорный пункт 810-й бригады ВС РФ.

С 6 августа ВС РФ ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции. Президент РФ Владимир Путин 12 августа заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР и ЛНР, а также пообещал «достойный ответ» Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в разведгруппе «Ахмата» рассказали о судьбе бойцов ЧВК США и Британии в Курской области.