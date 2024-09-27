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Киевский политолог: Запад потерял интерес к конфликту на Украине

Западные союзники Украине стали меньше помогать Киеву, так как больше не впечатляются ужасами происходящего на территории «незалежной» военной конфликта.

Киевский политолог: Запад потерял интерес к конфликту на Украине
© РИА Новости

Об этом заявил обслуживающий офис Владимира Зеленского украинский политолог Владимир Фесенко, передаёт «ПолитНавигатор».

При этом он убеждён, что страны Запада не собираются воевать с Россией, потому что не хотят ядерной войны.

«Как и Путин не начнёт ядерную войну, хотя некоторые люди в Белом доме боятся этого, – отметил эксперт. – Не начнёт он, так боится ядерной войны не меньше, чем Байден. Но такие страхи есть. И именно эти страхи обуславливают пассивную реакцию наших партнёров».

По его словам, происходящее сейчас на Украине стало для западных партнёров обыденностью.

«Это ведь беда, что каждый день гибнут люди, и, к сожалению, к этому привыкают. Даже у нас привыкают, что уж говорить об остальном мире. Когда случается что-то экстраординарное, когда речь о сотнях жертв, или обострение на Ближнем Востоке – вот это да, новость для первых страниц. А то, что у нас происходит каждый день, – это уже будни», – резюмировал украинский политолог.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», по данным издания The New York Times, американская разведка пришла к выводу, что разрешение Украине на дальнобойное оружие может спровоцировать жесткий ответ России.

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