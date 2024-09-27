Киевский политолог: Запад потерял интерес к конфликту на Украине

Западные союзники Украине стали меньше помогать Киеву, так как больше не впечатляются ужасами происходящего на территории «незалежной» военной конфликта.

Об этом заявил обслуживающий офис Владимира Зеленского украинский политолог Владимир Фесенко, передаёт «ПолитНавигатор».

При этом он убеждён, что страны Запада не собираются воевать с Россией, потому что не хотят ядерной войны.

«Как и Путин не начнёт ядерную войну, хотя некоторые люди в Белом доме боятся этого, – отметил эксперт. – Не начнёт он, так боится ядерной войны не меньше, чем Байден. Но такие страхи есть. И именно эти страхи обуславливают пассивную реакцию наших партнёров».

По его словам, происходящее сейчас на Украине стало для западных партнёров обыденностью.

«Это ведь беда, что каждый день гибнут люди, и, к сожалению, к этому привыкают. Даже у нас привыкают, что уж говорить об остальном мире. Когда случается что-то экстраординарное, когда речь о сотнях жертв, или обострение на Ближнем Востоке – вот это да, новость для первых страниц. А то, что у нас происходит каждый день, – это уже будни», – резюмировал украинский политолог.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», по данным издания The New York Times, американская разведка пришла к выводу, что разрешение Украине на дальнобойное оружие может спровоцировать жесткий ответ России.