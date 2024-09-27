США завершают операцию против ИГ в Ираке

Соединенные Штаты через год завершат международную операцию "Непоколебимая решимость" против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) на территории Ирака, детали решения прорабатываются, но речь не идет о выводе американских войск из страны. Об этом сообщила журналистам на спецбрифинге представительница вашингтонской администрации высокого ранга.

По ее словам, "Соединенные Штаты и Ирак устанавливают сроки перехода военной миссии к устойчивым двусторонним отношениям в области безопасности".

"Мы работаем с Ираком и нашими партнерами по [антитеррористической] коалиции, чтобы определить, как будет выглядеть этот переход и когда он произойдет. Эти обсуждения будут продолжаться и после сегодняшнего объявления, чтобы определить переходный период и будущее двусторонних американо-иракских отношений в области безопасности. Итак, сегодня мы объявляем, что Соединенные Штаты и Ирак приняли решение о двухэтапном переходном плане для операции "Непоколебимая решимость" в Ираке", - отметила чиновница.

На первом этапе, продолжила она, США прекратят операцию на иракской территории и "завершат присутствие коалиционных сил в определенных районах в Ираке по взаимному согласию".

"Переходный период в Ираке начнется в сентябре этого года и продлится один год, завершившись в конце сентября 2025 года", - добавила представительница исполнительной власти.

Операции в Сирии будут продолжаться

При этом, продолжила она, "США и Ирак признают, что ИГ в Сирии остается значительной угрозой для региона, и обязуются продолжать работу по обеспечению окончательного поражения ИГ". "В связи с этим на втором этапе с целью предотвращения возрождения террористической угрозы ИГ с северо-востока Сирии США и правительство Ирака достигли понимания, позволяющего коалиции продолжать поддерживать операции по борьбе с ИГ в Сирии из Ирака на протяжении всего второго этапа переходного периода, по крайней мере до сентября 2026 года, при соблюдении условий на местах и проведении консультаций между будущими политическими лидерами Ирака, США и членами коалиции", - подчеркнула чиновница.

По ее словам, "операция "Непоколебимая решимость" в Ираке завершится к сентябрю 2025 года, но действующая в Сирии военная миссия коалиции будет продолжатся" с территории Ирака.

"Мы движемся к тому типу продуктивных и долгосрочных отношений в сфере безопасности, которые Соединенные Штаты поддерживают с партнерами по всему миру. Чтобы внести ясность, Соединенные Штаты не выводят войска из Ирака", - подчеркнула представительница исполнительной власти США.

Она несколько раз повторила эту фразу, отвечая на вопросы журналистов о выводе американских войск из ближневосточного государства.

"Этот переход не является завершением глобальной коалиции по борьбе с ИГ. Коалиция продолжит поддерживать долгосрочные усилия по борьбе с ИГ в регионе и во всем мире, а правительство Ирака - важнейший член глобальной коалиции по борьбе с ИГ", - добавила она.

Представительница администрации отказалась приводить другие детали о переходном периоде и перемещениях войск. Она подчеркнула, что многие вопросы еще обсуждаются.

"Не все детали уже проработаны, факт в том, что мы согласовали только графики и этапы", - сказала чиновница.

30 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен проведет в Вашингтоне министерскую встречу членов коалиции.