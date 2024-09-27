Украина получит новую умную авиабомбу: как она устроена

В рамках нового пакета военной помощи на $8 млрд Украина впервые получит боеприпас AGM-154 Joint Standoff Weapon (JSOW). Об этом 26 сентября объявил Белый дом. Это так называемая умная бомба — управляемый дальнобойный боеприпас, которым пользуются по принципу «выстрелил и забыл». После запуска полет бомбы не надо дополнительно корректировать, поскольку ее траекторию дальше будет наводить датчик GPS.

Бомбу можно сбрасывать, например, с борта истребителей F-16, которые недавно также получила Украина. У нее есть разные варианты с дальностью поражения до 130 км, но лишь при условии, что самолет выпускает ее с большой высоты. Предназначена она для уничтожения стационарных и подвижных целей.

Профильное издание Defence Express (США) пишет, что решение президента США Джо Байдена поставить бомбу Киеву — «странное», поскольку ВВС Украины все равно не смогут применять ее с нужной высоты из-за действий российских дальнобойных зениток и преимущества России в истребителях.

Например, украинские пилоты вынуждены сбрасывать планирующие бомбы с относительно небольшой высоты. Так, переданную ранее Киеву аналогичную умную бомбу JDAM-ER удавалось выпускать только на расстоянии 40 км от мишени. Для новой бомбы AGM-154 JSOW профильный журнал ожидает таких же показателей. При этом новая бомба в десятки раз дороже, чем JDAM-ER.

Бомба разработана в американской компании Texas Instruments (продана в 1997 году компании Raytheon) в классе и размерностях 500-фунтовых бомб (226,8 кг). Работа над AGM-154 началась в 1992 году. В 1995 году состоялись первые испытания. Впервые в бою бомба применялась в декабре 1998 года — в операции «Пустынный лис», проведенной против Ирака по приказу президента США Билла Клинтона.

Основные характеристики AGM-154 Joint Standoff Weapon — в инфографике NEWS.ru.