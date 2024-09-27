Военно-воздушные силы Нидерландов сняли с вооружения все истребители F-16 и полностью перешли на F-35. Об этом сообщили в Минобороны страны.

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Восемь F-16 в пятницу днем совершили прощальный тур, пролетев на высоте не менее 400 м над такими местами, как учебный полигон на острове Влиланд, авиабаза Сустерберг и здание министерства обороны в Гааге.

В военном ведомстве отметили, что истребители F-16 находились на вооружении у нидерландской армии более 45 лет.

Недавно журнал Military Watch Magazine (MWM) выпустил материал, в котором сообщалось, что четыре истребителя F-16, которые были переданы киевскому режиму, могли быть уничтожены в результате ударов российских ракет «Кинжал».

Накануне ВКС РФ нанесли удар из воздушной засады по двум американским истребителям F-16, поставленным Вооруженным силам Украины, которые взлетали с аэродрома Староконстантинов с опозданием.