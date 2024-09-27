«Был откровенный разговор»: какие темы обсудили Белоусов и военкоры

Министр обороны РФ Андрей Белоусов сегодня, 27 сентября, провел уже третью по счету встречу с российскими военкорами. Что за темы были на повестке, к какому итогу пришли?

Что известно о встрече Белоусова и военкоров 27 сентября

Telegram-канал «Тассовка» сообщил, что на встрече обсуждались темы, касающиеся ситуации на различных участках фронта спецоперации.

«В очередной раз встретились с министром обороны. На этот раз к Андрею Белоусову приехали полтора десятка военкоров и военблогеров. Снова открытый и откровенный разговор, в ходе которого мы озвучили все проблемы, о которых нам рассказывают бойцы в окопах, их родственники и мирные жители, оказавшиеся в зоне боевых действий. По всем новым озвученным проблемам будут подготовлены соответствующие решения», — написал военкор Александр Коц.

О чем ранее Белоусов говорил с военкорами

В конце июля 2024 года Андрей Белоусов на встрече с военкорами заверил, что укрытия для авиации на аэродромах будут построены, писали СМИ. Помимо этого, сообщали источники, Минобороны подтвердило взаимодействие с народными конструкторскими бюро, производимые которыми изделия испытываются и отправляются на фронт в обход гособоронзаказа, а также закупило первую партию специальных антидроновых патронов для ружей.

В начале июля Белоусов обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением обеспечить участников СВО амбулаторными медицинскими услугами в местах проведения отпуска.

«Похожая тема поднималась на встрече военкоров с главой оборонного ведомства. Минздрав совместно с Минобороны, по решению президента, прорабатывает вопрос организации амбулаторной медицинской помощи в гражданских медицинских лечебных учреждениях для отпускников — участников спецоперации. У военных нет гражданского медицинского полиса, не во всех регионах есть военные медучреждения. И за экстренной помощью, бывает, обратиться некуда. Новая мера позволит военнослужащим в период спецоперации обращаться в медучреждения в местах их фактического пребывания», — отметил Александр Коц.

10 июня июня Белоусов провел встречу с военкорами, которая длилась два часа.

«Военкоры очень довольны встречей. Они будут регулярными. Считается, что военкоры и военблогеры концентрируют проблемы и взгляды рядовых бойцов на фронте и транслируют их в общественное пространство и военному, и политическому руководству. И помогают исправить ошибки. Роль военкоров и военблогеров важна в условиях, когда военная структура забюрократизирована и испытывает проблемы с трансляцией информации снизу вверх. Встречи такие дело хорошее. Но главное — надо увеличивать проходимость информации снизу вверх», — писал политолог Сергей Марков.

Военкор Коц тогда сообщил, что с Белоусовым было два часа живого общения на все злободневные темы.