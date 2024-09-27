Израиль нанес массированный удар по главному штабу «Хезболлы»

В Бейруте прогремела серия из приблизительно десяти взрывов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно предварительным данным, взрывы произошли со стороны южного пригорода Бейрута. Кроме того, на месте видны большие столбы дыма, на улицах началась паника.

При этом в Армии обороны Израиля объяснили взрывы тем, что ВВС страны нанесли массированный удар по главному штабу ливанского шиитского движения «Хезболла». По словам представителей израильской армии, штаб был умышленно расположен под жилыми домами.

«Только что ЦАХАЛ нанес точечный удар по центральной штаб-квартире террористической организации "Хезболла". <...> Штаб-квартира была намеренно построена под жилыми зданиями в центре района Дахия в Бейруте», — рассказал пресс-секретарь Армии обороны Израиля бригадный генерал Даниэль Хагари.

Более 30 тыс. человек за три дня бежали из Ливана в Сирию из-за ударов Израиля

Помимо этого в ливанских СМИ появилась информация о том, что целью израильской атаки мог быть лидер «Хезболла» Хасан Насралла.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна будет сражаться «до полной победы».