Четыре истребителя F-16, которые были переданы киевскому режиму, могли быть уничтожены в результате ударов российских ракет «Кинжал». Об этом сообщает журнал Military Watch Magazine (MWM).

«Неподтвержденные данные из нескольких европейских источников свидетельствуют о том, что четыре недавно поставленных истребителя F-16 могли быть уничтожены в ходе атаки на авиабазу в Украине», — отмечается в материале издания.

Кроме того, журнал подчеркивает, что неудовлетворительное состояние аэродромов создает значительные ограничения для ВСУ в использовании F-16.

Накануне ВКС РФ нанесли удар из воздушной засады по двум американским истребителям F-16, поставленным Вооруженным силам Украины , которые взлетали с аэродрома Староконстантинов с опозданием. По информации военкоров, ВС РФ нанесли удар четырьмя МиГ-31К с гиперзвуковым комплексом «Кинжал».

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До этого координатор николаевской ячейки пророссийского подполья на Украине Сергей Лебедев заявил, что по порту Южное в Одесской области, куда должно было причалить судно с ракетами для самолетов F-16, был нанесен удар.