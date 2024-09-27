Стала известна причина крушения американского истребителя над Желтым морем

Американский истребитель F-16 потерпел крушение над Желтым морем из-за сбоя электронной аппаратуры и плохой погоды. Причину аварии назвала пресс-служба Военно-воздушных сил (ВВС) США в Южной Корее. Lenta.ru

«11 декабря 2023 года <...> самолет F-16C, приписанный к 8-му истребительному авиаполку авиабазы Кунсан, Республика Корея, разбился из-за потери основных пилотажных и навигационных приборов во время неблагоприятных погодных условий», - говорится в сообщении. По результатам предварительного расследования, обнаружена неисправность встроенной GPS-системы, которая привела к выводу из строя основных пилотажных и навигационных приборов. ТАСС

Отмечается, что самолет упал в море, а катапультировавшегося пилота спасла береговая охрана. Российская газета