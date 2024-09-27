На Украине заявили о необходимости срочной эвакуации ВСУ из Угледара

Украинские подразделения должны как можно скорее, до наступления сезона дождей, покинуть Угледар в ДНР. Об этом заявил военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев.

"Ключевая проблема - это те самые клешни российского полуокружения, которые все сильнее сжимаются, перекрывая ключевые логистические маршруты", - отметил он в эфире Radio NV.

Расстояние между тисками, по его словам, сузилось до 4 километров. Поэтому в настоящее время на повестке дня стоит вопрос об эвакуации сил ВСУ из города.

Угледар - один из крупных логистических пунктов ВСУ в ДНР, который временно находится под контролем киевских властей. Бои в черте города начались на этой неделе.

Все ведущие в Угледар дороги уже перерезаны. По состоянию на вчерашний день, минимум третья часть территории города перешла под контроль РФ.