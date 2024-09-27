Столтенберг допустил проведение операций за пределами границ НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс может проводить военные операции в странах, которые не входят в его состав. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление он сделал в своей аналитической статье, которая связана со скорым уходом Столтенберга с поста. По его словам, в будущем НАТО может провести военные операции в других странах, однако такие операции должны иметь четко определенные цели.

«В будущем нас могут снова призвать к военному вмешательству за пределами наших границ. Однако любая будущая операция должна иметь четко определенные цели. Мы должны четко понимать, что силы НАТО могут достичь, а что – нет», — заявил он.

Столтенберг признал, что США и Россия могли обсудить нерасширение НАТО

Для сравнения Столтенберг вспомнил операцию в Афганистане, которая, по его мнению, все же стала провалом для НАТО.

«Военная мощь имеет свои пределы. Афганистан является показательным примером. Наше военное вмешательство помогло ослабить "Аль-Каиду"* и не допустить, чтобы Афганистан стал убежищем для международных террористов. <...> Мы достигли наших первоначальных целей, но и столкнулись с ценой "расползания" миссии. Создание демократического и единого Афганистана с равными правами для всех было достойной целью, но она была слишком амбициозной. То, что начиналось как целенаправленная контртеррористическая операция, превратилось в масштабное задание по строительству нации», — добавил он.

Ранее Столтенберг заявил, что страны НАТО могут принимать глупые решения.