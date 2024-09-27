Мексика выступила против выделения миллионов на поставки вооружений на Украину

Гонка вооружений беспокоит Мексику, страна выступает против выделения миллионов долларов на поставки вооружений на Украину. С таким заявлением выступила глава Министерства иностранных дел республики Алисия Барсена. RT на русском

«Мы не согласны с нарастающей гонкой вооружений, с тем, что нет мирного решения, что война преобладает над миром. <…> На поставки вооружений [на Украину] выделены миллионы долларов, и мы все находимся в опасности», - указала глава МИД Мексики. ТАСС

Ранее президент Мексики Клаудия Шейнбаум отказалась посетить Украину по приглашению Владимира Зеленского. Lenta.ru